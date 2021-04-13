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13 апреля 2021 г. 01:35
Общество
Текст: Артем Локалов

"Родина" - на Первом. Отрывок из нашего репортажа показали на главном канале страны

В День космонавтики Владимир Путин побывал в Саратовской области, на месте приземления Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Корреспондент Первого канала Антон Верницкий использовал фрагмент интервью очевидца приземления первого космонавта "Родине" в сюжете для новостей.
Виктор Солодкий рассказывает, как совершал посадку Юрий Гагарин. Фото: youtube.com/Новости на Первом канале
Виктор Солодкий рассказывает, как совершал посадку Юрий Гагарин. Фото: youtube.com/Новости на Первом канале

Пятиклассник Витя Солодкий из села Узморье 12 апреля 1961-го мчался на картофельное поле, которое известно с тех пор как Гагаринское. К первому космонавту (он приземлился чуть дальше) не успел, но оказался у капсулы. Она была теплой, с одной стороны обуглившейся, а внутри продолжала работать аппаратура.

Фото: Дина Непомнящая
В День космонавтики внук Гагарина получил журнал "Родина"

Теперь уже 72-летний Виктор Иосифович рассказывал "Родине" об этом на тераске собственного дома в Узморье месяц назад. Про то, как взял кое-что из капсулы в качестве сувенира, как увидел Гагарина уже в 1965-м, когда первый космонавт приехал в гости к местным колхозникам. Те посылали машину за деликатесами в Саратов, а Юрий Алексеевич попросил картошки с огурцом.

К Виктору Иосифовичу недавно приезжали телевизионщики, много расспрашивали, но в сюжет ничего не взяли. Он, чувствуется, немного расстроился.

Его интервью мы почти целиком взяли для репортажа с места приземления Гагарина на канале "Родины" в YouTube.

А часть этого интервью - корреспондент Антон Верницкий для своего репортажа на Первом.

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Темы дня:
#журнал Родина
#Первый канал
#Юрий Гагарин
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