Русист из Венгрии: В пандемию родилось "цифровое" волонтерство

"Для качественного онлайн-обучения нужны специалисты-профессионалы - педагогические дизайнеры, иллюстраторы, психологи, монтажеры", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Венгрии Наталья Вицаи.

За год на удаленке, подчеркивает педагог из венгерского города Янош, сложились новые отношения. Это "цифровое волонтерство", когда более продвинутые ученики и учителя помогали друг другу. Но исчезла "магия класса", магия живого общения. "И ее надо бы восполнять новыми технологиями и соответствующим новой форме работы контентом, но он, увы, еще не достаточно разработан", - считает Наталья.

Автор эссе надеется, что и руководство школ, и министерства, а также предприниматели в сфере образования займутся разработкой и продвижением необходимых программ для дистанционного обучения и эффективных систем прокторинга (контроля за ходом дистанционного испытания). По ее мнению, также важны здесь поддержка и советы психологов: какой вид работы должен превалировать, сколько может длиться онлайн-урок, сколько можно проводить таких уроков в день, какие именно задания давать на концентрацию или на расслабление, как их комбинировать, насколько можно геймифицировать процесс обучения и многое другое.

Многим учителям пришлось стать самоучками, пишет педагог, и она не исключение. Пришлось изучать сайт Redmenta, конструктор по созданию тестов, опросов и логических игр или Kahoot, обучающую в игровой форме платформу.

"И здесь возникли трудности с программированием заданий по времени: ученики не очень знакомы с раскладкой на русской клавиатуре, и я не могу корректно заложить время на выполнения теста", - рассказывает русист о проблемах дистанта.

По словам педагога, российские вузы активно включились в расширение коммуникационной среды и предложили учителям прекрасные возможности общения с носителями языка.

Наталья считает, что пандемия - это испытание, которое зарубежные русисты все еще проходят. Но она дала им немало шансов.

"Трудно использовать современные цифровые инструменты, когда большую часть информации о них мы получаем друг от друга, задействовав сарафанное радио. Мы с нетерпением ждем окончания пандемии для разбора ошибок и сложностей по работе в освоении цифровых инструментов на живых индивидуальных консультациях", - заключает она.