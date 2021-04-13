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13.04.2021 18:23
Рубрика: Общество

Русист из Венгрии: В пандемию родилось "цифровое" волонтерство

Текст: Елена Кухтенкова
"Для качественного онлайн-обучения нужны специалисты-профессионалы - педагогические дизайнеры, иллюстраторы, психологи, монтажеры", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Венгрии Наталья Вицаи.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

За год на удаленке, подчеркивает педагог из венгерского города Янош, сложились новые отношения. Это "цифровое волонтерство", когда более продвинутые ученики и учителя помогали друг другу. Но исчезла "магия класса", магия живого общения. "И ее надо бы восполнять новыми технологиями и соответствующим новой форме работы контентом, но он, увы, еще не достаточно разработан", - считает Наталья.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Чему научил опыт дистанта учителей и школьников

Автор эссе надеется, что и руководство школ, и министерства, а также предприниматели в сфере образования займутся разработкой и продвижением необходимых программ для дистанционного обучения и эффективных систем прокторинга (контроля за ходом дистанционного испытания). По ее мнению, также важны здесь поддержка и советы психологов: какой вид работы должен превалировать, сколько может длиться онлайн-урок, сколько можно проводить таких уроков в день, какие именно задания давать на концентрацию или на расслабление, как их комбинировать, насколько можно геймифицировать процесс обучения и многое другое.

Многим учителям пришлось стать самоучками, пишет педагог, и она не исключение. Пришлось изучать сайт Redmenta, конструктор по созданию тестов, опросов и логических игр или Kahoot, обучающую в игровой форме платформу.

"И здесь возникли трудности с программированием заданий по времени: ученики не очень знакомы с раскладкой на русской клавиатуре, и я не могу корректно заложить время на выполнения теста", - рассказывает русист о проблемах дистанта.

По словам педагога, российские вузы активно включились в расширение коммуникационной среды и предложили учителям прекрасные возможности общения с носителями языка.

Наталья считает, что пандемия - это испытание, которое зарубежные русисты все еще проходят. Но она дала им немало шансов.

"Трудно использовать современные цифровые инструменты, когда большую часть информации о них мы получаем друг от друга, задействовав сарафанное радио. Мы с нетерпением ждем окончания пандемии для разбора ошибок и сложностей по работе в освоении цифровых инструментов на живых индивидуальных консультациях", - заключает она.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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