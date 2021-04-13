Савченко рассказала об обмане Киевом участников конфликта на Донбассе

С самого начала вооруженного конфликта на Донбассе украинские власти обманывали и продолжают обманывать участников боевых действий, которые шли воевать против жителей юго-востока на стороне Киева. В частности, им было обещано по два гектара земли, но до выполнения обещаний дело так и не дошло. Об этом в интервью телеканалу "Наш" заявила бывшая военная летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко.

"Они до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила", - подтвердила Савченко. По ее словам, в 2014 году на Донбасс помимо кадровых военных отправилось воевать много добровольцев, рассчитывавших получить блага от государства. Но за семь лет власть показала, что готова "плевать на людей", заключила Савченко.