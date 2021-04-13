Триумф МиГ-15: 70 лет назад США проиграли воздушный бой в Корее

Утром 13 апреля 1951 года штаб 324-й истребительной авиадивизии подвел предварительные итоги воздушного сражения в небе Кореи. В бою американские ВВС потеряли сразу 10 бомбардировщиков В-29А Superfortress и несколько истребителей, а 15 самолетов были подбиты и вышли из строя.

События начали развиваться утром 12 апреля. С девяти до десяти часов советские радары засекли несколько больших групп самолетов, направлявшихся в район корейского города Сингисю. Их целью был единственный железнодорожный мост через реку Ялуцзян.

Всего в налете участвовало 48 американских стратегических бомбардировщиков В-29А Superfortress, некоторые из которых несли многотонные радиоуправляемые бомбы Tarzon. Самолеты охраняли 18 реактивных истребителей F-86 Sabre, 34 F-84 Thunderjet и 24 F-80C Shooting Star.

В полете шесть бомбардировщиков из-за неисправностей легли на обратный курс. Можно сказать, что пилотам этих "суперкрепостей" повезло, так как остальных ждала "горячая" встреча. Командующий советской авиадивизией полковник Иван Кожедуб поднял в воздух все свои истребители - 44 перехватчика МиГ-15.

"Воздушный бой проходил на высоте 7-8 тысяч метров в течение 20 минут. Самолеты МиГ-15 парами, четверками атаковали и вели огонь по группам B-29, не обращая большого внимания на самолеты непосредственного прикрытия. В этом воздушном бою было сбито несколько самолетов B-29 и истребителей прикрытия", - написал в своих воспоминаниях командир 196-го полка Евгений Пепеляев.

Советские пилоты грамотно воспользовались преимуществом в огневой мощи. На истребителях МиГ-15 стояли 37-мм и 23-мм пушки, тогда как американские самолеты были вооружены 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами и 20-мм пушками. Помимо этого бортстрелки бомбардировщиков В-29 не могли обеспечить эффективный огонь и прицеливание по самолетам, которые атаковали на скорости 150-160 метров в секунду.

Кроме того, большая группа истребителей F-86 в сражении не участвовала, так как не вышла в зону боя в заданное время и оказалась в стороне от маршрута бомбардировщиков, чем упростила действия советских пилотов.

Количество выпрыгивающих с парашютами американских пилотов было настолько большим, что, как вспоминал Герой Советского Союза Сергей Крамаренко, казалось - высажен авиационный десант. Около 100 летчиков США попали в плен.

"В этом бою был подбит самолет МиГ-15 капитана Яковлева из 1-й эскадрильи 196-го ИАП. Не помню, стрелок бомбардировщика или истребитель F-84 разбил фонарь и повредил двигатель его самолета. Яковлев сажал самолет вне аэродрома, повредил его, сам от осколков разбитого фонаря кабины получил травмы тела и лица. После непродолжительного лечения капитан Яковлев убыл в Советский Союз", - вспоминает Пепеляев.

И все же часть бомбардировщиков B-29 прорвалась через заслон самолетов МиГ-15 и свою задачу выполнила: одна управляемая бомба попала в цель, повредила мост и вывела его из строя на несколько дней.

После этого боя массированные налеты Superfortress прекратились на три месяца.