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Рубрика: В мире

В Австрии представили архивную аудиозапись беседы Гагарина с жителями Вены

Уникальная архивная аудиозапись общения советского космонавта Юрия Гагарина с жителями Австрии во время его визита в Вену прозвучала в день 60-летия со дня его полета в космос. Запись из архива Австрийской центральной библиотеки физики в Вене в своем эфире представила радиостанция Radio RU.

Фото: Сергей Новиков
В Гаване вспомнили юбилей полета Юрия Гагарина в космос

Австрию Гагарин с супругой посещал в мае 1962 года. Его программа включала поездки по нескольким городам, встречи с австрийским руководством и общественностью. Представленная аудиозапись сделана 12 мая во время его выступления перед аудиторией в обсерватории "Урания" в Вене, пишет ТАСС.

Советский космонавт через переводчика выступил с докладом, а затем успел ответить на 11 вопросов аудитории, которая очень тепло принимала гостя. Накануне, 12 апреля, мир отметил юбилей первого полета человека в космос. Прошло ровно 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин.

В преддверии юбилейной даты с космодрома Байконур был запущен пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин", который доставил на орбиту новый экипаж. Космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай успешно перешли на борт Международной космической станции, где они проведут 191 день. Планируется, что за это время они выполнят более полусотни научных исследований и экспериментов. Ключевая задача экспедиции - прием на околоземной орбите и интеграция со станцией нового модуля "Наука".

В мире Европа Австрия Общество Космос Общество История 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

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