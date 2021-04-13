В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Денонсация налогового соглашения с Нидерландами "весьма вероятна", сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС. Те предложения по изменению соглашения, которые власти Нидерландов отправляют в Россию, по его словам, не могут быть приняты, так как они не способствуют созданию равных условий для всех стран.

"Переписка есть, но сближения позиций нет, - сказал Сазанов. - Мы сказали, что наша позиция - равные условия что для Кипра, что для Нидерландов. Коллеги не согласны на эти условия. Они делают встречные предложения, но мы не можем на них пойти, потому что канал вывода средств из России с пониженной налоговой ставкой сохраняется".

По его оценке денонсация соглашения весьма вероятна. По данным Сазанова, у правительства России есть инструменты для того, чтобы поддержать бизнес в случае денонсации налоговых соглашений.

"При политическом желании правительства мы можем в рамках Налогового кодекса отрегулировать таким образом, чтобы ухудшения условий не было", - заверил замминистра.