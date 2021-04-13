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Вышел трейлер новых "Смешариков"

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    13.04.2021, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Pioner Cinema Фото: youtube.com/ Pioner Cinema
Фото: youtube.com/ Pioner Cinema

В Сети опубликован трейлер первого выпуска альманаха "Смешарики и друзья в кино", в рамках которого собственно смешарики, фиксики и Бодо Бородо впервые соберутся на большом экране.

Фото: kino-teatr.ru
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Ролик размещен на YouTube-канале Pioner Cinema и из подписи к нему следует, что сбор вышеназванной компании предпринят "чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое".

"Любимые герои и захватывающие сюжеты, которые нравятся даже самым юным зрителям", - заявлено.

Режиссеры - Денис Чернов ("Приключения в Изумрудном городе"), Иван Пшонкин ("Фиксики против кработов"), Филипп Ярин ("Налим Малиныч").

Первый выпуск - 6 мая. И далее - ежемесячно.

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