Вышел трейлер новых "Смешариков"

В Сети опубликован трейлер первого выпуска альманаха "Смешарики и друзья в кино", в рамках которого собственно смешарики, фиксики и Бодо Бородо впервые соберутся на большом экране.

Ролик размещен на YouTube-канале Pioner Cinema и из подписи к нему следует, что сбор вышеназванной компании предпринят "чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое".

"Любимые герои и захватывающие сюжеты, которые нравятся даже самым юным зрителям", - заявлено.

Режиссеры - Денис Чернов ("Приключения в Изумрудном городе"), Иван Пшонкин ("Фиксики против кработов"), Филипп Ярин ("Налим Малиныч").

Первый выпуск - 6 мая. И далее - ежемесячно.