Завершены испытания пистолет "Аспид"

ЦНИИТОЧМАШ завершил приемочные испытания спортивного самозарядного пистолета РГ-120 "Аспид".

- Характеристики надежности нового оружия в четыре раза превысили требования технического задания, - рассказали в корпорации Ростех. При интенсивной стрельбе число задержек на 8000 выстрелов не превысило 5.

На тестах были проверены правильность сборки, безопасность и прочность механизмов запирания, работу автоматики при температуре -30 градусов, точность и кучность стрельбы.

Спортивный пистолет калибра 9Х19 мм разработан на базе армейского "Удава" и может применяться в трех классах состязаний по практической стрельбе. Оружие оснащено подствольной планкой Пикатинни. Модификация "Аспида" РГ-120-1 отличается автоматическим предохранителем и возможностью установки коллиматорного прицела.