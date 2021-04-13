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13.04.2021,  
18:50
Текст:  Антон Валагин

Завершены испытания пистолет "Аспид"

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

ЦНИИТОЧМАШ завершил приемочные испытания спортивного самозарядного пистолета РГ-120 "Аспид".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- Характеристики надежности нового оружия в четыре раза превысили требования технического задания, - рассказали в корпорации Ростех. При интенсивной стрельбе число задержек на 8000 выстрелов не превысило 5.

На тестах были проверены правильность сборки, безопасность и прочность механизмов запирания, работу автоматики при температуре -30 градусов, точность и кучность стрельбы.

Спортивный пистолет калибра 9Х19 мм разработан на базе армейского "Удава" и может применяться в трех классах состязаний по практической стрельбе. Оружие оснащено подствольной планкой Пикатинни. Модификация "Аспида" РГ-120-1 отличается автоматическим предохранителем и возможностью установки коллиматорного прицела.

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