Завершилось мероприятие "Царь и море" в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого

9 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге прошло выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского статс-секретарь - заместитель Министра культуры России Алла Манилова и генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая открыли выставку "Царь и море", рассказывающую о роли российского императора Петра I в становлении и укреплении русского военного флота.

На выставке были представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ "Петергоф", цитаты из литературных источников разного времени, фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников.

После открытия выставки в Эрмитажном театре состоялось пленарное заседание под председательством Аллы Маниловой и Михаила Пиотровского. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, директор Государственного центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай, заместитель генерального директора Государственного историко-культурного музея заповедника "Московский Кремль" Ольга Дмитриева, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и другие. Были затронуты актуальные вопросы плана подготовки предстоящих событий в рамках празднования 350 -летия со дня рождения Петра Великого, вопросы популяризации военно-морской службы, воспитания гражданственности и патриотизма, презентации проектов и премьер петровской тематики, подготовка которых ведется федеральными и региональными учреждениями культуры, презентация деятельности музеев России по сохранению и популяризации наследия Петра I.

К участию были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.

Прозвучали доклады:

1."О подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в Санкт-Петербурге" - Пиотровский Борис Михайлович - Вице-губернатор Санкт-Петербурга;

2. "Флаги Российского флота в контексте геральдики Петровского времени" - Вилинбахов Георгий Вадимович - Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, Председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации;

3."Петр I и историко-культурное наследие российского флота" - Нехай Руслан Шамсудинович - Директор Государственного центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого;

4."Об участии Объединенной судостроительной корпорации в праздновании 325-летия российского флота и 350-летия Петра I" - Пичугин Никита Юрьевич - директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "Объединенная судостроительная корпорация";

5."Памятники петровскому мореплаванию" - Кобак Александр Валерьевич - Директор Фонда имени Д. С. Лихачева, председатель Совета Института Петра Великого;

6. "Европейский культурный маршрут "Путь Петра Великого" - Свидерская Инна Феликсовна - Руководитель Института Петра Великого, заместитель директора СПб "Институт культурных программ";

7."Петергоф как территория Петровской памяти: юбилейные проекты" - Кальницкая Елена Яковлевна - Директор Государственного музея-заповедника "Петергоф";

8."Петровский архив Вольтера - цифровое преставление и введение в научный оборот" - Гронский Владимир Геннадьевич - Генеральный директор Российской национальной библиотеки;

9."Петр и серебряное ожерелье" - Корнеев Сергей Евгеньевич - Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга;

10."Наследие Петра I в образовании и воспитании современного поколения юных петербуржцев" - Путиловская Наталия Геннадьевна - Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга;

11."Петр I. Исследователь. Коллекционер. Художник" - Дмитриева Ольга Владимировна - Заместитель Генерального директора ФГБУК Государственный историко-культурный музей заповедник "Московский Кремль";

12. "Зарождение музыкальных традиций в эпоху Петра I" - Хомова Ольга Сергеевна - Генеральный директор СПб ГБУК "Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга";

13."Царь Петр и Белое море: к вопросу о первенстве Архангельска в регулярном судостроении" - Гостев Игорь Михайлович - заведующий отделом военной истории ГБУК Архангельской области "Архангельский краеведческий музей".

Материалы предоставлены организационным комитетом мероприятия