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14.04.2021 14:15
Рубрика: Культура

Александр Кузнецов сыграет шамана в новом сериале

Текст: Сусанна Альперина
В Казахстане начались съемки мистической восьмисерийной драмы "Шаман" режиссера Рустама Мосафира. Проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова несколько лет находился в разработке и в 2019 году даже был снят "пилот", главную роль в котором исполнил Александр Кузнецов. Спустя два года проект возродился, и Кузнецов вернулся к роли. В сериале принимают участие в основном русско-бурятско-казахские актеры. Роль брата и главного антагониста исполнит Сергей Гилев.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный герой сериала - Александр Воронов, оперуполномоченный небольшого поселка Хара Турлак, пытается управлять шаманским даром, который достался ему поневоле. Путешествия в мир духов дают возможность распутывать дела, ранее считавшиеся безнадежными. Однако чем тоньше становится грань между ним и бездной, тем больше опасностей его поджидает.

Фото: "Русский репортаж"
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"Думаю, что этот проект о конфликте природы человека и его выбора. При этом это очень жанровая история: увлекательная, атмосферная, полная действия, вызывающая трепет. В ней есть все: дружба, любовь, секс, насилие и юмор. В сериале будет много этнических обрядов, но не зацикленных на одном этносе, а скорее первобытный шаманизм, скажем, времен палеолита. При подготовке мы с моим соавтором, замечательным сценаристом Александром Бузиным читали много научной литературы, вдохновлялись работами Брома, Лавкрафта, Клайва Баркера и где-то Стивеном Кингом. А при поиске локаций визуально отталкивались от работ Эндрю Ньюэлла Уайета и нашли все в казахских степях. А еще я камлал, входил в состояние транса и разговаривал с духами Тарковского, Куросавы и даже Линча с Рефном, при жизни (смеется - прим. ред.). Это тоже часть процесса", - рассказывает режиссер Рустам Мосафир.

Стоит отметить, что Мосафир уже работал с Кузнецовым в фильме "Скиф", где актер сыграл запоминающегося персонажа по прозвищу Куница. Видимо, режиссеру и актеру нравится работать вместе, раз их тандем продолжился.

"Я всегда выбираю артистов по принципу совпадения их внутреннего мира с персонажем, - признается Рустам Мосафир. - Для меня это важно. В Саше есть непредсказуемость, взгляд, фантастически завораживающий тембр, одержимость и внутренний психошаманизм, но что еще важнее - ради роли он готов на многое. Мы ведь снимаем в очень сложных условиях, погружаемся вглубь, в обрядовую сторону, в безумие - и мне нужна была такая самоотдача, как у Саши".

Также Мосафир говорит о том, что для сериала разрабатывается своя концепция мира, поскольку место действия - некое приграничье, несуществующий город, где живут и азиаты, и европейцы. Оно затеряно вне времени, но в нем есть некая узнаваемость. Режиссер подчеркивает, что хотел бы снять "шаманский нуар с элементами готики".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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