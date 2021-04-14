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14.04.2021 17:10
Рубрика: В мире

"Американский Мавроди" Бернард Мэдофф умер в тюрьме

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/ Louis Lanzano Фото: AP Photo/ Louis Lanzano
Фото: AP Photo/ Louis Lanzano

Бернард Мэдофф, 82-летний создатель одной из крупнейших в истории финансовых пирамид, скончался в федеральной тюрьме в Бутнере, штат Северная Каролина, где он отбывал свой 150-летний срок с 2009 года. Об этом сообщает 14 апреля Accociated Press.

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После ареста Мэдоффа на процессе в 2008-2009 годах выяснилось, что учрежденный им фонд Bernard L. Madoff Investment Securities на самом деле был финансовой пирамидой. В него вложились около трех миллионов человек по всему миру, в общей сложности они потеряли 64,8 миллиарда долларов. Сам Мэдофф, как считается, присвоил порядка 13 миллиардов долларов.

Суд приговорил его к 150 годам заключения за мошенничество, махинации с ценными бумагами, отмывание денег, дачу ложных показаний - всего по 11 статьям.

В последние годы Мэдоффу был поставлен диагноз рак почек. В сентябре 2019 года он подал прошение на "освобождение из сострадания", однако оно было отклонено. Также тюремное руководство отметило, что Мэдофф сам отказался от процедуры диализа для очистки почек.

Ранее скончались два сына Мэдоффа, один покончил с собой в 2010 году, другой умер от рака в 2014.

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