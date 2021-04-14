В парикмахерскую заходит постричься целая бригада пожарных. В одном из пожарных одна из парикмахерш узнаёт бывшего возлюбленного, который почему-то бросил её лет десять назад. Он парикмахершу тоже узнаёт и не без труда - приходится для этого остановить автобус - уламывает прогуляться. Они обнимаются, едят мороженое, на чёртовом катаются колесе, далее выясняется, что у неё от него ребёнок, названный в честь блудного отца Алексеем. Алексей-старший на радостях обещает устроить всем светлое будущее, но снова пропадает - в силу своего ветреного характера, плюс у него там важные дела параллельно, нужно готовиться к смене места работы. Потом снова заявляется и снова обещает светлое будущее. А потом взрывается реактор ЧАЭС.

Открывается фильм Данилы Козловского "Чернобыль" заранее снимающим многие вопросы предупреждением: все персонажи и их судьбы - вымышлены. Удобная позиция, беспроигрышная. Следовательно, раз все персонажи и судьбы вымышлены, то и сам этот "Чернобыль", надо понимать, не про настоящую катастрофу, а про вымышленную, которая произошла на вымышленной Чернобыльской электростанции близ вымышленной Припяти. Зачем делать фильм про вымышленную катастрофу, когда есть настоящая? Очень просто. Затем, чтобы сыгранный Данилой Козловским отважный пожарный практически в одиночку всех спас.

Где-то на три четверти, а то и больше, фильм Данилы Козловского состоит из кадров, на которых Данила Козловский либо напряжённо озирается, приоткрыв рот и нахмурившись, либо же напряжённо озирается, сжав губы и нахмурившись. Вот какой у него широкий диапазон эмоций, полюбуйтесь. Вокруг Данилы Козловского при этом разворачиваются сцены, хорошо знакомые по орденоносному сериалу HBO, но отредактированные таким образом, чтобы их осевой фигурой был герой Данилы Козловского.

Сначала герой Данилы Козловского прибывает на тушение пожара после взрыва, чтобы, ступая в кроссовках по расплавленному битуму, собственноручно вытащить пострадавших товарищей из радиоактивного пекла, погрузить их в машину и всё так же собственноручно довезти до больницы. Затем, чуть переведя дух, герой Данилы Козловского соглашается поучаствовать в операции по откачке воды из резервуаров с водой под реактором - это во втором эпизоде сериала показывали. Не сразу, правда, соглашается, зато участвует два раза. Потому что прежде чем согласиться и между первым разом и вторым герою Данилы Козловского необходимо возвращаться к возлюбленной и сыну. Как же мы без лишних сентиментальностей обойдёмся. В конце концов, не зря ж в пару Козловскому Акиньшину выделили, чем-то она должна заниматься.

Помимо щемящих сентиментальностей и проявлений беспримерного мужества отдельно взятым пожарным Данилу Козловского, прямо скажем, мало что интересует. Непосредственно причинам аварии посвящён ровно один диалог, и звучит он дословно следующим образом: "- А почему эта хреновина рванула? - Из-за людей. - Каких людей? - Да какая разница". Стало быть, виноваты какие-то люди. Уже кое-что. Чуть шире тема раскрывается в ни к чему не привязанном, возникающем из вакуума диалоге между неким высокопоставленным чиновником, похожим вроде бы на Щербину, и усатым мужиком, похожим вроде бы на Дятлова (но это не точно). Один сравнивает систему с радиацией, другой утверждает, что система - родитель. Любопытная попытка осмысления величайшей техногенной катастрофы XX века, глубоко копает Данила Козловский.

Сериал HBO в своё время упрекали за ряд явных преувеличений и искажений, допущенных ради донесения определённого нехитрого посыла: в СССР всё было построено на тотальной лжи, потому-то вот такая беда и приключилась. Что хотя бы, как к этому суждению ни относись, можно если не принять, то понять. Какой конкретно цели служат искажения в "Чернобыле" Данилы Козловского - только Даниле Козловскому и известно. Его фильм точно нельзя назвать ни более правдивым, ни более эффектным, и он не позволяет взглянуть на события с какой-то неожиданной стороны. Больше всего это напоминает фантастику попаданческого жанра: Данила Козловский отправляет самого себя в прошлое, чтобы совершить там подвиг. Потому что Данила Козловский может.

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