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14.04.2021 16:06
Рубрика: Власть

Госдума рекомендовала кабмину продлить антикризисные меры

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании приняла постановление, в котором среди прочего рекомендовала кабмину продлить наиболее эффективные меры антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства.

Документ принят по итогам выступления в ГД министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которое состоялось 9 февраля 2021 года.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Кроме того, депутаты рекомендовали реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда.

Еще один совет - рассмотреть возможность расширения мер господдержки физлиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Кабмину также рекомендуется продумать дополнительные меры по ограничению вывоза капитала из РФ.

В постановлении предлагается рассмотреть и вопрос об установлении требований к зарубежным IT-компаниям в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания россиян.

Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии, то есть до августа.

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