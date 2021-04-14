Haval показал тизеры нового флагманского кроссовера

Шанхайский автосалон, стартующий 19 апреля, с каждым днем становится все интереснее. Оказывается, на нем покажут даже такие новинки, о которых производители до сих пор умалчивали.

Так, Haval представит новый кроссовер, претендующий в модельной линейке на место выше, чем нынешний H6 третьего поколения. Компания уже распространила тизеры. Из них становится понятно, что модель будет сделана в совсем другой стилистике, нежели предыдущие. Чего стоит хотя бы светящаяся полоска, соединяющая узкие передние фары. При этом оптика будет двухэтажной - в соответствии с трендами сегодняшнего дня. Рисунок решетки радиатора распознать пока трудно, но это вовсе не привычные для Haval ламели или сетка.

Сбоку виден стремительный силуэт, покатая крыша, ровная плечевая линия, широкая задняя стойка, а также фары, напоминающие таковые у Jolion, которые, вероятно, соединяются сплошной полосой.

Сайт Autohome предполагает, что новый Haval, который пока носит индекс B02, появится на рынке до конца года. Вероятно, подтверждение этому поступит уже в ходе автосалона в Шанхае.

Ранее сообщалось, что Great Wall покажет на этой выставке целую россыпь новинок, включая внедорожники Tank и стильный электромобиль Ora, созданный в духе VW Beetle.