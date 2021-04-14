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14.04.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Kia раскрыла внешность нового Cerato

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В прошлом месяце были опубликованы размытые фотографии обновлённого Kia K3, он же Cerato. Наконец, сегодня корейская марка опубликовала изображения экстерьера и интерьера модели.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В рамках рестайлинга седан получил более рельефный передний бампер с треугольными воздуховодами, изменённый задний бампер, фонари с оригинальной графикой, а также узкую решётку радиатора, которая соединяется с фарами. Головная оптика имеет пунктирные линии дневных ходовых огней. Присутствует и новый логотип марки.

Салон K3 теперь может похвастать двухцветной отделкой, цифровой комбинацией приборов, 10,25-дюймовой мультимедийной системой, электроручником. Архитектура интерьера практически осталась прежней.

Технические характеристики нового K3 не сообщаются. Ожидается, что четырёхдверку оснастят 1,5-литровой "турбочетверкой" и 1.6 Turbo с системой изменения фаз газораспределения CVVD. Не исключено появление "умной" коробки iMT (Intelligent Manual Transmission) - гибрид МКП и АКП.

Пока компания показала южнокорейский вариант модели. Полноценный дебют K3 должен состояться в конце апреля. Уже в мае начнётся серийный выпуск. Версии для других рынков Kia представит позже.

В данный момент Kia Cerato в России предлагается с "атмосферниками" мощностью 128 и 150 л. с. Диапазон цен - от 1 309 900 до 1 659 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia