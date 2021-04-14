Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике

Российский препарат против коронавируса "Спутник V", который начали разливать в Беларуси, одобрен минздравом республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства 14 апреля.

Как сказано в заявлении ведомства, "решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии".

Контроль качества лекарства осуществлялся совместно с разработчиком - российским Центром им. Гамалеи.

Ожидается, что в Беларуси ежемесячно станут производить до 500 тысяч доз вакцины, она будет использована для прививок граждан республики.