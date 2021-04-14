О долгах россиянам расскажет робот Макс

Текстовый поиск на бета-версии обновленного портала Госуслуг заменен на цифрового помощника - робота Макса. Об этом сообщается в совместном заявлении пресс-служб Федеральной службы судебных приставов и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отмечается, что это пилотный проект по информированию сторон исполнительного производства с помощью цифрового ассистента.

Уже в текущем году робот Макс обретет голос, с помощью которого сможет общаться с пользователями через их компьютеры, гаджеты и мобильные устройства.

Подчеркивается, что "цифровой Макс" функционирует на основе искусственного интеллекта. Это позволяет ему обучаться в процессе работы. "Робот обеспечит "умный" поиск по порталу, сможет в онлайн-режиме ответить на вопросы пользователей. Автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям с помощью цифрового помощника повысит качество обслуживания пользователей портала Госуслуг, а также снимет излишнюю нагрузку с ведомств", - говорится в совместном пресс-релизе. Добавляется, что в перспективе робот сможет вызывать на помощь реального оператора портала, если после диалога с ним у пользователей останутся вопросы.

Нововведение, считают разработчики, позволит качественно и количественно повысить уровень предоставляемых службой судебных приставов госуслуг в пользу граждан, предпочитающих общаться в онлайн-режиме. Прогнозируется, что уже к концу 2021 года каждая пятая (20 процентов) консультация будет даваться с помощью универсального роботизированного помощника.