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14.04.2021 16:41
Рубрика: Культура

Проект "Русский пантеон" получил престижную британскую награду

Текст: Сусанна Альперина

Лаборатория Гигарама, о проектах которой неоднократно писала "РГ", с новинкой "Русский пантеон" получила престижную награду FWA OF THE DAY премии FWA. Это одна из лучших мировых премий в области веб-дизайна со штаб-квартирой в Великобритании. Вручается с 2000 года - 200 мировых экспертов выбирают лучшие работы, присланные из разных стран.

12 июня 2020 года к празднованию Дня России лаборатория "Гигарама" представила веб-проект легендарного монумента "Тысячелетие России" под названием "Русский пантеон". В памятнике отображены 128 персонажей российской истории. Он установлен в 1862 году на территории Новгородского Кремля.

Сотрудники "Гигарамы" попытались впервые в Интернете представить монумент в виде объемной фотограмметрической модели, дать возможность детально рассмотреть символы разных эпох и узнать, какие секреты хранит этот величайший исторический памятник.

"Детальное рассмотрение монумента, отображенных в нем символов и персонажей - возможность понять этот взгляд, сравнить с нашим пониманием событий, героев прошлого и настоящего России", - говорит представитель лаборатории "Гигарама" Марат Сайченко.

Лаборатория "Гигарама, входит в состав медиахолдинга NewsMedia. Смотреть веб-проект "Русский Пантеон" можно по ссылке.

Культура Арт Актуальное искусство

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