Журналист "РГ" попробовал полетать на новейшем бомбардировщике Су-34 - со стрельбой из пушки, пуском ракет и даже авиакатастрофой. Никто, впрочем, не пострадал.

Заделаться на полчаса пилотом фронтового бомбардировщика оказалось неожиданно легко: запрос в пресс-службу Западного военного округа, телеграмма оттуда в авиаполк и заветные слова в ней: "Предоставить возможность". Российская промышленность наделала симуляторов для всех типов самолетов, стоящих на вооружении. В истребительных полках есть тренажеры МиГ-29 и Су-35, у перехватчиков - МиГ-31, у транспортников - двухэтажная кабина Ил-76. Воронежский полк летает на многоцелевых бомбардировщиках Су-34, и симуляторы у них соответствующие.

Летный тренажер - это полноценная кабина самолета с креслами, приборами и всеми положенными ручками-кнопками, подключенная к мощным компьютерам. Вокруг кабины купол 10-метрового диаметра, на его внутренней поверхности шесть проекторов создают окружающую действительность. Причем делают это настолько реалистично, что, когда мы оторвались от нарисованной взлетной полосы, у меня уши заложило! "Дело в кривизне купола, - объяснил техник Вячеслав Величко. - Криволинейное изображение задействует периферийное зрение и этим обманывает вестибулярный аппарат". За чудеса отвечают 17 системных блоков с объемом оперативной памяти 544 гигабайта. Видеокарты тут такие, что майнинговые фермы позавидуют.

По щелчку мыши можно переместить летчиков на любой аэродром России, задать погоду, время суток, боевую задачу, сымитировать множество неисправностей: от пожара двигателей до лопнувшего при посадке колеса. Стоимость тренажера 600 миллионов рублей. А цена самого бомбардировщика порядка 2,5 миллиарда.

Я отправился в полет вместе со старшим летчиком эскадрильи капитаном Александром Курганским.

Слева сидит пилот, он же командир, справа штурман. Перед каждым - ручка управления самолетом. У летчика она побогаче - под откидной крышкой гашетка авиапушки и кнопка для пуска ракет. У штурмана на отдельном пульте клавиша сброса бомб. Под левой рукой пилота сдвоенная рукоятка управления двигателями, РУД. Дублирующая - для штурмана - есть на центральной консоли. В районе левого колена летчика находится сенсорная панель выбора вооружения. У штурмана такая же справа. Перед экипажем пять дисплеев с россыпью кнопок по периметру - ими можно вывести на экраны любую информацию: от скорости с высотой до подвешенного под крыльями арсенала. Еще есть полдюжины стрелочных приборов на случай отказа электроники, большой белый кран управления шасси и красная рукоять стояночного тормоза.

Подготовка к взлету начинается с подъема в рабочее положение двух красных ручек между ногами. Они управляют катапультированием, и без нужды их лучше не трогать.

- Выводим РУД на 80 процентов мощности, - спокойно командует Курганский. - Через 5 секунд сдвигаем ее вперед до упора, так включается форсаж.

ВПП перед носом бомбардировщика вместе с окружающим пейзажем побежала назад, стремительно ускоряясь.

- Ручку на себя...

Пейзаж провалился вниз, нос самолета уперся в синее небо с облаками. Я двинул ручкой вправо, облака накренились и поползли в сторону.

- Выполняете боевой разворот, - с уважением прокомментировал капитан.

Куда и зачем разворачиваться, я не знал, и вместо этого выровнял самолет и сделал бочку. Это просто: двигаешь ручку в сторону, и 40-тонный бомбардировщик послушно поворачивается вдоль продольной оси. Земля оказывается над головой, а потом возвращается на место.

- Ну что, повоюем? - предложил Александр. Со своего места он вывел самолет к полигону - расчерченному на квадраты полю, - и любезно уступил управление. Я откинул крышку на ручке и нажал гашетку авиапушки. Послышался басовитый рокот, по земле пробежала дорожка разрывов. Потом нажал кнопку с другой стороны, из-под крыльев устремились вперед дымные хвосты ракет. Не знаю, куда попал, да это и не важно: я был счастлив, как пацан.

- Топливо на исходе, пора на базу, - заметил Курганский. Наставник перегнулся через центральную консоль, нажал пару кнопок на моем дисплее, и там появились две линии, вертикальная и горизонтальная. Они помогают сохранять нужный курс, если удерживать их в центре экрана. Однако свести линии в крест у меня не получалось: я дергал ручку из стороны в сторону, горизонт качался.

- Не так резко, - посоветовал пилот. - С самолетом надо обращаться нежно, как с женщиной.

Увлекшись непослушными линиями, я не обращал внимания ни на приборы, ни на обстановку за кабиной и очнулся лишь тогда, когда нос бомбардировщика уперся в землю. Вокруг шумели деревья.

- Мы врезались, - спокойно констатировал Александр.

Через мгновение перед кабиной снова была взлетная полоса. В куполе самолет и летчик бессмертны.

Где искать

Летают все

В Москве, Петербурге и полудюжине других крупных городов страны есть аттракционы, схожие с описанным выше тренажером, - симуляторы пассажирского Boeing-737 и Airbus A320. Вместо помрачающего сознание купола там плазменные панели, зато вся кабина качается на гидроопорах - так что острые ощущения гарантированы. В аттракционе четыре места: два для пилотов и пара пассажирских, стоимость "полета" начинается от 4900 рублей.