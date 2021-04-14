Пик паводков в столице пройден

Благодаря теплой и малодождливой погоде снег в столице растаял и ушел в грунтовые воды, не затопив прилегающие территории. Основная вода уже ушла, поэтому комплекс городского хозяйства столицы заявил о прохождении пика паводка.

"Подтоплений на территории города - как на улично-дорожной сети, так и в жилом и нежилом фонде - не допущено", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, что вопрос безаварийного пропуска паводковых вод и прохождения весеннего половодья на территории столицы находится на особом контроле комплекса городского хозяйства Москвы.