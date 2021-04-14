"Россети" обсудили повышение эффективности работы в Тульской области

Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжья" обсудил дорожную карту мероприятий по повышению эффективности функционирования филиала "Тулэнерго" и "Тульских городских электрических сетей" с профильными заместителями и руководством "Тулэнерго".

При разработке предложений был проведен анализ обращений жителей Тульской области по вопросам качества энергоснабжения в ряде районов региона.

Комплексной программой предусмотрены конкретные шаги по снижению аварийности в сетях "Тулэнерго" и "Тульских городских электрических сетей", совершенствованию системы работы с обращениями граждан, органами власти региона и муниципалитетов, модернизации энергомощностей, снижению потерь в сетях, развитию дополнительных услуг и сервисов.

Также в рамках совещания уделили внимание повышению надежности энергоснабжения в зоне операционной ответственности Ясногорского района электрических сетей филиала. В ближайшие месяцы пройдет модернизация более 350 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, 150 трансформаторных подстанций, а также будут реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мощностей по питающим центрам и созданию резерва для обеспечения перспективной нагрузки.

Как отметил руководитель энергокомпаний, запланированные меры повысят эффективность деятельности "Тулэнерго" и "Тульских городских электрических сетей".

"Надежное и бесперебойное энергоснабжение - ключевой приоритет деятельности организаций. Реализуемые энергетиками мероприятия позволят снизить количество технологических нарушений в сетях и повысить комфорт жителей Тульской области", - отметил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.