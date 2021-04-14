"Россети" обсудили повышение эффективности работы в Тульской области

Новости

Под Липецком сгорела приехавшая на тушение пожарная машина 16:27
Армения приобретет миллион доз "Спутник V" 16:23
Медведев: Важно проработать вопрос о безопасности избирательных участков 16:22
ФАС проверит иностранные поисковики в рамках дела "Яндекса" 16:16
Температура в Москве повторила рекорд 1962 года 16:12
Медведев призвал пресекать попытки дискредитации выборов в Госдуму 16:10
В Мордовии глава района стал фигурантом коррупционного дела 16:06
МИД РФ: Отсрочка вывода войск НАТО из Афганистана чревата эскалацией 16:05
Рок-звезды записали видео - гимн борьбы с пандемией 16:01
Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы" 15:50
В Москве наблюдается эффект "погоды в пустыне" 15:46
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран 15:45
Пострадавший в аварии на тамбовской ТЭЦ находится в реанимации 15:45
Кузнецова объявила о начале отбора проектов в сфере защиты прав детей 15:42
Василий Березуцкий покинул ЦСКА 15:41
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму 15:38
Песков: Звонок Байдена не стал неожиданностью 15:34
Актер и телеведущий Олег Марусев скончался в Москве 15:29
Фильм "Ирония судьбы" снимут с голливудскими актерами 15:21
Песков назвал место оглашения Послания президента 15:20
В новой Москве и Подмосковье возник дефицит коттеджей и дач 14:41
Шойгу рассказал, как в Арктике белого медведя отгоняли от подлодки 14:38
Минюст начнет использовать искусственный интеллект при анализе законопроектов 14:36
Госорганы должны будут согласовывать покупку иностранного ПО 14:34
МИД поддержал идею о разделах правды о Второй мировой на сайтах посольств 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 15:02

"Россети" обсудили повышение эффективности работы в Тульской области

Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжья" обсудил дорожную карту мероприятий по повышению эффективности функционирования филиала "Тулэнерго" и "Тульских городских электрических сетей" с профильными заместителями и руководством "Тулэнерго".
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

При разработке предложений был проведен анализ обращений жителей Тульской области по вопросам качества энергоснабжения в ряде районов региона.

Комплексной программой предусмотрены конкретные шаги по снижению аварийности в сетях "Тулэнерго" и "Тульских городских электрических сетей", совершенствованию системы работы с обращениями граждан, органами власти региона и муниципалитетов, модернизации энергомощностей, снижению потерь в сетях, развитию дополнительных услуг и сервисов.

Также в рамках совещания уделили внимание повышению надежности энергоснабжения в зоне операционной ответственности Ясногорского района электрических сетей филиала. В ближайшие месяцы пройдет модернизация более 350 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, 150 трансформаторных подстанций, а также будут реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мощностей по питающим центрам и созданию резерва для обеспечения перспективной нагрузки.

Как отметил руководитель энергокомпаний, запланированные меры повысят эффективность деятельности "Тулэнерго" и "Тульских городских электрических сетей".

"Надежное и бесперебойное энергоснабжение - ключевой приоритет деятельности организаций. Реализуемые энергетиками мероприятия позволят снизить количество технологических нарушений в сетях и повысить комфорт жителей Тульской области", - отметил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЮФО Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году