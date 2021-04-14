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14.04.2021 10:23
Рубрика: Общество

В Москве стартовал месячник пожарной безопасности

Текст: Ирина Огилько

В Москве стартовал месячник пожарной безопасности. Главные его задачи - профилактика пожаров и снижение их числа, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", - сказал Петр Бирюков.

Акцент в этой работе делается на проведение масштабной разъяснительной работы с горожанами. Ведь, по статистике, основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электроприборов. Во время месячника проведут профилактические рейды, в ходе которых представители органов власти напомнят горожанам о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки.

"Особое внимание будет уделяться проведению разъяснительной работы с детьми и подростками, - отметил Петр Бирюков. - В школах пройдут открытые уроки, на которых ребятам дадут практические рекомендации, как действовать при возникновении возгорания".

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