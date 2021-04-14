СКР проведет служебные проверки после приема граждан Бастрыкиным

Новости

Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая 21:52
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков 21:42
Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США 21:35
Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере 21:21
В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих 21:17
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах 21:14
Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 21:02
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 20:59
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 20:49
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 20:26
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 20:21
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 20:03
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 19:37
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 19:36
В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире 19:27
Яйца остаются лидерами роста цен на продукты 19:18
Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе 19:17
Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей 19:11
В МЧС прокомментировали награждение сотрудников, погибших при тушении пожаров 19:06
МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах 19:05
Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике 18:50
Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице 18:49
В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса" 18:44
Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз 18:38
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 21:45
Рубрика: Происшествия

СКР проведет служебные проверки после приема граждан Бастрыкиным

Текст: Наталья Козлова
Александр Бастрыкин сегодня провел личный граждан, которые решили поделиться с главой СК своими проблемами. Кроме председателя Следственного комитета на приём позвали руководителей отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, ещё руководителей и сотрудников тех территориальных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и доследственные проверки, ставшие предметом внимания Александра Бастрыкина.

Первой на приёме была семья из Приморского края. Она пытается установить истинную причину смерти их сына. Мужчина проходил службу старшим помощником капитана на рыболовном судне, которое в декабре 2019 года вышло на промысел в Беринговом море. Он пропал по невыясненным обстоятельствам в апреле прошлого года, оказавшись за бортом судна. Родители считают, что смерть сына носит криминальный характер, так как у него были напряженные отношения с некоторыми членами экипажа корабля. Кроме того, заявители считают, что все их ходатайства отклоняются, а расследование проводится формально и с нарушением действующего законодательства.

Бастрыкин взял на контроль дело о "скорой", застрявшей в грязи на Дону

Обстоятельства смерти мужчины рассматривались Дальневосточным следственным управлением на транспорте. Заслушав доклад по уголовному делу, Александр Бастрыкин остался недоволен ходом и сроками расследования. Глава СК России поручил назначить служебную проверку, а само дело передать центральный аппарат ведомства. К расследованию необходимо подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а дополнительные экспертизы при необходимости будут проведены в Судебно-экспертном центре СК России.

Мужчина из Волгограда пытается разобраться в обстоятельствах смерти сына. Молодой человек проходил срочную военную службу. Он был обнаружен в палатке для хранения спортивного инвентаря и обогрева личного состава без сознания и с признаками переохлаждения и острого отравления угарным газом тяжелой степени, от которых скончался. Кроме того, у отца остались вопросы по оказанию медицинской помощи и к медицинской документации. Глава ведомства заслушал подробный доклад о расследовании уголовного дела. Следователи на основании собранных доказательств установили, что признаки криминальной смерти отсутствуют, и дело было прекращено. Председатель СК России поручил своим подчиненным предоставить отцу погибшего копии необходимых медицинских документов, а также оказать возможную поддержку.

Также к председателю СК обратилась девушка-сирота по вопросу невозможности реализации права на жилье. Сиротой она осталась много лет назад, проживая еще в Пермском крае, когда пожар унес жизни ее родителей и лишил крова. По ее словам, своевременных разъяснений о праве на получение жилья она не получила. Позднее, узнав о своих законных правах на жилье, она начала обращаться во все инстанции. Но везде получала отказ со ссылкой на законодательные положения об утрате ею права на получение дополнительной гарантии по социальной защите ввиду достижения ею 23-х лет. Результатов не дали как обращения в территориальное управление министерства социального развития Пермского края, так и в надзорное ведомство. Не один год был потрачен и на судебные тяжбы в различных инстанциях. Последовательно ей было отказано решением Добрянского районного суда Пермского края и апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Пермского краевого суда. Несмотря на то, что в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" были внесены изменения, исключающие пресекательный возраст (23 года), девушка так и не может добиться жилья.

Бастрыкин поручил проверить гибель девочки от отравления на Кубани

В территориальном подразделении СК по Пермскому краю проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, повлекшего нарушение прав девушки. Александр Бастрыкин потребовал оперативно завершить проверку, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Пермском крае и еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении - неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на это направление.

Бастрыкин поручил своим подчиненным подготовить письмо губернатору Пермского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В отношении ряда сотрудников, причастных к проведению процессуальной проверки, назначены служебные проверки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Пермский край ДФО Приморский край ЮФО Волгоградская область ПФО Пермский край

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа