СКР проведет служебные проверки после приема граждан Бастрыкиным

Александр Бастрыкин сегодня провел личный граждан, которые решили поделиться с главой СК своими проблемами. Кроме председателя Следственного комитета на приём позвали руководителей отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, ещё руководителей и сотрудников тех территориальных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и доследственные проверки, ставшие предметом внимания Александра Бастрыкина.

Первой на приёме была семья из Приморского края. Она пытается установить истинную причину смерти их сына. Мужчина проходил службу старшим помощником капитана на рыболовном судне, которое в декабре 2019 года вышло на промысел в Беринговом море. Он пропал по невыясненным обстоятельствам в апреле прошлого года, оказавшись за бортом судна. Родители считают, что смерть сына носит криминальный характер, так как у него были напряженные отношения с некоторыми членами экипажа корабля. Кроме того, заявители считают, что все их ходатайства отклоняются, а расследование проводится формально и с нарушением действующего законодательства.

Обстоятельства смерти мужчины рассматривались Дальневосточным следственным управлением на транспорте. Заслушав доклад по уголовному делу, Александр Бастрыкин остался недоволен ходом и сроками расследования. Глава СК России поручил назначить служебную проверку, а само дело передать центральный аппарат ведомства. К расследованию необходимо подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а дополнительные экспертизы при необходимости будут проведены в Судебно-экспертном центре СК России.

Мужчина из Волгограда пытается разобраться в обстоятельствах смерти сына. Молодой человек проходил срочную военную службу. Он был обнаружен в палатке для хранения спортивного инвентаря и обогрева личного состава без сознания и с признаками переохлаждения и острого отравления угарным газом тяжелой степени, от которых скончался. Кроме того, у отца остались вопросы по оказанию медицинской помощи и к медицинской документации. Глава ведомства заслушал подробный доклад о расследовании уголовного дела. Следователи на основании собранных доказательств установили, что признаки криминальной смерти отсутствуют, и дело было прекращено. Председатель СК России поручил своим подчиненным предоставить отцу погибшего копии необходимых медицинских документов, а также оказать возможную поддержку.

Также к председателю СК обратилась девушка-сирота по вопросу невозможности реализации права на жилье. Сиротой она осталась много лет назад, проживая еще в Пермском крае, когда пожар унес жизни ее родителей и лишил крова. По ее словам, своевременных разъяснений о праве на получение жилья она не получила. Позднее, узнав о своих законных правах на жилье, она начала обращаться во все инстанции. Но везде получала отказ со ссылкой на законодательные положения об утрате ею права на получение дополнительной гарантии по социальной защите ввиду достижения ею 23-х лет. Результатов не дали как обращения в территориальное управление министерства социального развития Пермского края, так и в надзорное ведомство. Не один год был потрачен и на судебные тяжбы в различных инстанциях. Последовательно ей было отказано решением Добрянского районного суда Пермского края и апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Пермского краевого суда. Несмотря на то, что в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" были внесены изменения, исключающие пресекательный возраст (23 года), девушка так и не может добиться жилья.

В территориальном подразделении СК по Пермскому краю проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, повлекшего нарушение прав девушки. Александр Бастрыкин потребовал оперативно завершить проверку, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Пермском крае и еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении - неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на это направление.

Бастрыкин поручил своим подчиненным подготовить письмо губернатору Пермского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В отношении ряда сотрудников, причастных к проведению процессуальной проверки, назначены служебные проверки.