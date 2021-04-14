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14.04.2021 09:49
Рубрика: Происшествия

Три школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Из школ № 63, 33 и 62 во Владивостоке произведена эвакуация в связи с сообщениями о минировании, сообщает РИА Новости.

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После обследования указанных учреждений кинологической службой информация не подтвердилась. Все учащиеся и сотрудники вернулись обратно и продолжили занятия.

Волна "минирований" началась в городах России в конце 2019 года. За последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ, больниц, станций метро и других местах скопления людей. Основная масса таких сообщений приходит из Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

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