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14.04.2021 06:24
Рубрика: Экономика

В Приморье "оцифруют" города

Текст: Анна Бондаренко

В четырех городах Приморья - Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке внедрят "умные" городские системы. Они станут частью проекта, получившего название "Цифровое Приморье", который будет поддерживать 30 с лишним сервисов. Многие из них охватят весь регион, сообщает пресс-служба Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Среди сервисов, например, единая карта жителя Приморского края, с помощью которой можно оплачивать проезд на транспорте, получать скидки и социальные льготы, карта учащегося для оплаты проезда с учетом льгот. Основой системы станет одноименный портал - здесь можно будет получать актуальную информацию и услуги в различных сферах, в том числе образования, здравоохранения, туризма, ЖКХ, культуры. Также он объединит онлайн-сервисы расписания движения общественного транспорта, мониторинга транспортных потоков, фиксации нарушений правил дорожного движения, контроля доступа в школу и многое другое, а помимо этого станет поддерживать и корректировать работу "умной" инфраструктуры - отапливаемых остановок, светофоров, пешеходных переходов, организованных парковочных пространств.

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Предполагается, что система заработает к апрелю будущего года.

Проект реализуется по основе государственно-частного партнерства на внебюджетные средства при поддержке Минвостокразвития РФ в рамках нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока, которая предусматривает тиражирование проектов "Умный город" на территории региона.

Как пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, "это первый масштабный проект на Дальнем Востоке, предполагающий комплексное развитие цифровой среды с использованием механизмов ГЧП и на основе единого цифрового "ядра" региона".

Инвесторами проекта выступили (ДФВТ) и частная Группа компаний "ВессоЛинк". Общая сумма инвестиций в проект составит более пяти миллиардов рублей. Срок действия концессионного соглашения 12 лет. Со стороны государства соглашение подписали правительство края и власти муниципалитетов.

По словам генерального директора ДФВТ Руслана Саркисова, это первый опыт ГЧП, где одновременно участвуют и муниципалитеты, и регион.

"Такая форма государственно-частного партнерства дает региону возможность в сжатые сроки получить необходимую комплексную инфраструктуру и решения в условиях ограниченных ресурсов региональных и муниципальных бюджетов", - отметил он.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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