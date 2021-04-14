Минниханов: Российско-боснийские отношения носят дружественный характер

Президент Республики Татарстан (РТ) Рустам Минниханов в среду в рамках рабочего визита в Сараево встретился с членами Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, Желько Комшичем, Шефиком Джаферовичем, министром внешней торговли и экономических отношений БиГ Сташей Кошарцем, поучаствовал в заседании круглого стола с участием деловых кругов РТ и БиГ. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Российско-боснийские отношения носят дружественный характер. Мы хотели изучить, как Татарстан мог бы участвовать в развитии экономического и культурного сотрудничества на своем уровне", - заявил Рустам Минниханов, добавив: "Мы видим в лице вашего государства партнёра. По количеству жителей и религиозной структуре мы очень близки. Считаю мир и согласие - залог дальнейшего развития".

Председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик указал на то, что Босния и Герцеговина старается развивать отношения, основанные на взаимоуважении. "Я очень рад, что у нас была возможность заказать три вертолета АНСАТ. Мы ориентированы к сотрудничеству и в других областях. Казань ассоциируется у меня с баскетбольным клубом, так как я очень люблю баскетбол. Я верю, что наша встреча сегодня откроет новые возможности", - констатировал он.

В свою очередь Желько Комшич обратил внимание на важность продвижения сотрудничества во всех областях. "Выражаю свою благодарность, что нашли во время пандемии возможность посетить Сараево. Мне кажется, ваш визит внесет вклад не только в сотрудничество Боснии и Герцеговины с Татарстаном, но и с Российской Федерацией в целом. Вы всегда можете рассчитывать на меня в вопросах развития отношений", - заверил он.

В своем приветственном слове Шефик Джаферович также обозначил желание развивать отношения с Российской Федерацией. "Это наша позиция и мы как друзья должны использовать любую возможность для сотрудничества. В Боснии и Герцеговине у вас есть искренний друг", - заявил политик.