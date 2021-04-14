Оренбуржье вошло в топ-5 лидеров по инвестиционной активности за март

По итогам марта Оренбургская область заняла 4 место в рейтинге инвестиционной активности регионов. А стартовавший здесь мегапроект по возведению нового нефтеперерабатывающего комплекса признан лучшим инвестпроектом месяца.

Такой вывод сделали эксперты делового журнала "Инвест-Форсайт". В основу рейтинга инвестиционной активности положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестпроектах, попавшие в ежедневный дайджест "Инвест-Регион". Все новости оценивались по десятибалльной шкале, максимальную оценку получали сообщения о запуске объекта в эксплуатацию. При этом учитывался масштаб реализованного проекта.

В итоге рейтинг возглавили Липецкая и Тульская области, а также Пермский край. Оренбуржье занимает четвертое место, опередив все остальные субъекты ПФО. Замыкает пятерку лидеров Республика Татарстан.

А в рейтинге инвестпроектов месяца лучшим признан стартовавший в Оренбуржье мегапроект по возведению нового нефтеперерабатывающего комплекса. Речь идет о модернизации предприятия "Орскнефтеоргсинтез" (ОНОС). В рамках масштабного обновления здесь будет построен современный комплекс замедленного коксования. На эти цели в течение пяти лет планируется направить 69 миллиардов рублей. Новая площадка будет включать в себя 12 объектов, в том числе: установка гидроочистки дистиллятов коксования, факельное хозяйство, водоблок, здание лаборатории охраны природы.

Реализация проекта позволит наладить выпуск светлых нефтепродуктов из тяжелых остатков и увеличить глубину переработки нефти. В результате орская компания станет одним из самых передовых и высокотехнологичных производств в стране. Завершить строительство комплекса и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Кстати

Определяя лучший региональный инвестпроект, редакция оценивала объем инвестиций, а также синергетический эффект для экономики в результате реализации проекта. При этом эксперты принимали во внимание степень готовности проекта.