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14.04.2021 12:38

Оренбуржье вошло в топ-5 лидеров по инвестиционной активности за март

Текст: Алина Романова (Оренбург)
По итогам марта Оренбургская область заняла 4 место в рейтинге инвестиционной активности регионов. А стартовавший здесь мегапроект по возведению нового нефтеперерабатывающего комплекса признан лучшим инвестпроектом месяца.

Такой вывод сделали эксперты делового журнала "Инвест-Форсайт". В основу рейтинга инвестиционной активности положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестпроектах, попавшие в ежедневный дайджест "Инвест-Регион". Все новости оценивались по десятибалльной шкале, максимальную оценку получали сообщения о запуске объекта в эксплуатацию. При этом учитывался масштаб реализованного проекта.

Фото: Пресс-служба Орского НПЗ
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В итоге рейтинг возглавили Липецкая и Тульская области, а также Пермский край. Оренбуржье занимает четвертое место, опередив все остальные субъекты ПФО. Замыкает пятерку лидеров Республика Татарстан.

А в рейтинге инвестпроектов месяца лучшим признан стартовавший в Оренбуржье мегапроект по возведению нового нефтеперерабатывающего комплекса. Речь идет о модернизации предприятия "Орскнефтеоргсинтез" (ОНОС). В рамках масштабного обновления здесь будет построен современный комплекс замедленного коксования. На эти цели в течение пяти лет планируется направить 69 миллиардов рублей. Новая площадка будет включать в себя 12 объектов, в том числе: установка гидроочистки дистиллятов коксования, факельное хозяйство, водоблок, здание лаборатории охраны природы.

Реализация проекта позволит наладить выпуск светлых нефтепродуктов из тяжелых остатков и увеличить глубину переработки нефти. В результате орская компания станет одним из самых передовых и высокотехнологичных производств в стране. Завершить строительство комплекса и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Кстати

Определяя лучший региональный инвестпроект, редакция оценивала объем инвестиций, а также синергетический эффект для экономики в результате реализации проекта. При этом эксперты принимали во внимание степень готовности проекта.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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