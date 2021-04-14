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14.04.2021 08:55
Рубрика: Общество

Российский промышленный форум сделал ставку на искусственный интеллект

Впервые в мероприятиях форума участвовала делегация Сколковского института науки и технологий
20-ый по счету Российский промышленный форум прошел с 7-9 апреля в Уфе. Впервые в мероприятиях Российского промышленного форума приняла участие делегация Сколковского института науки и технологий (Москва): известный российский ученый в области информационных технологий и математического моделирования, ректор Сколтеха Александр Петрович Кулешов; директор Центра Сколтеха по проектированию, производственным технологиям и материалам Искандер Шаукатович Ахатов и доцент Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Евгений Владимирович Бурнаев.
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

На ключевом мероприятии форума, стратегической сессии "Технологическое развитие России: точки и пути достижения национальных целей", ректор Сколтеха рассказал о перспективах искусственного интеллекта.

Как известно, тема искусственного интеллекта находится на острие современной науки, и академик честно признался, что сейчас мы в самом начале пути, еще очень многое нужно познать и осмыслить. Размышляя вслух, он поделился своим видением проблем и "странностей" в мире "дата сайнс", рассказал об основных направлениях исследований в области искусственного интеллекта.

В рамках форума делегация из Сколтеха обсудила с представителями предприятий реального сектора экономики региона проблемные вопросы цифровизации в промышленности.

Фото: Пресс-служба главы администрации РБ
Главной задачей Евразийского НОЦ определен рост человеческого капитала

"Цифровизация - это переход от ручного режима к автоматизированному, цифровому. Технологический уклад в мире изменился. Цифровизация необходимая вещь в современном мире, через данные процессы мы делаем первый шаг к новому технологическому укладу", - отметил ректор Сколтеха Александр Петрович Кулешов.

Вузы и предприятия республики поделились своим опытом реализации перспективных проектов в области роботизации/автоматизации процессов и производств, опытом компьютерного моделирования и анализа больших объемов данных на примере совместных производств.

Руководители предприятий отметили острую нехватку специалистов в сфере искусственный интеллекта.

Участники Евразийского НОЦ - Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) и Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) представили на ХХ Российском промышленном форуме самые интересные и перспективные разработки.

Среди экспонатов УГАТУ это - миниатюрный сверхширокополосный антенный излучатель для систем беспроводной связи 5G и 6G, дифракционный оптический элемент из плавленого кварца, лопатки из интерметаллидного сплава на основе титана; режущий инструмент с покрытием на основе интерметаллидов системы TI-AL, электропривод закрылков, разработанный в рамках НИР по более электрическому самолету, пластины торсион с электролитно-плазменной полировкой, а также изделия, выполненные на основе аддитивных технологий.

Ученые УГНТУ презентовали новый способ заделки трещин в нефтегазовом оборудовании и такую инновацию, как трехмерное проектирование одежды на основе технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

"Понимание цифровизации и искусственного интеллекта у нас в стране в широкой массе производственников и проектировщиков, к сожалению, ошибочное. Наша задача сделать так, чтобы все встало на свои места", - поделился ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Фото: Пресс--служба Евразийского НОЦ

В рамках своего визита Александр Петрович прочитал публичную лекцию студентам и аспирантам вузов республики. Модератором встречи выступил руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин.

Нейрочипы, нейронные сети, искусственное зрение - поле развития знаний глобально. Но академика чрезвычайно беспокоит вопрос подготовки кадров, а конкретно - "утечка мозгов": без талантливой молодежи, считает он, страна становится старше, беднее и глупее. Поэтому в завершение лекции ректор Сколтеха еще раз заявил о своей готовности лично курировать обучение студентов в своем вузе и ответил на вопросы аудитории.

"Мы с удовольствием бы закинули [нейронные] "сети" в Башкортостан, поэтому в продолжение договоренностей с Евразийским НОЦ предлагаю конкретное взаимодействие: приглашаю группу лучших студентов на стажировку в Сколтех".

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