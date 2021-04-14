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14.04.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае завели дело о гибели четырех человек при пожаре

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В Саратовской области два человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

Как сообщили в СУ СК России по региону, в среду в деревне Верх-Пещерка Пермского края произошло возгорание частного жилого дома. Во время тушения пожара были обнаружены тела четырех человек.

В настоящее время на месте происшествия работает группа следователей-криминалистов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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