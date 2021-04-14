В Саратовской области завершили поиски якобы упавшего самолета

В Саратовской области спасатели завершили поиски якобы упавшего легкомоторного самолета между селами Подлесным и Михайловкой.

Розыск самолета в регионе велся с вечера вторника. Как рассказали в ГУ МЧС, о падении летательного аппарата сообщили по номеру "112" местные жители. Поиск самолета с использованием беспилотников и катеров велся на территории Марксовского и Воскресенского районов Саратовской области, в том числе в акватории Волги.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в настоящее время поиски завершены, каких-либо следов аварии (обломков самолета, признаков разлива топлива на воде, поломанных деревьев) обнаружить не удалось.

По факту поступившего обращения о падении самолета, правоохранительные органы проводят проверку.