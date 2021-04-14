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14.04.2021 10:20
Рубрика: Происшествия

В Ангарске мать на сутки оставила ребенка в запертой квартире

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура Иркутской области организовала проверку в связи с инцидентом в городе Ангарске, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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По предварительным данным, местная жительница оставила семилетнего сына одного в запертой квартире. Ребенок выглядывал из окна пятого этажа и просил прохожих о помощи. Прибывшие на место спасатели через окно проникли в помещение и вызволили мальчика из домашнего плена. Позже юного жителя Ангарска поместили в городской Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В прокуратуре уточнили: мать оставила ребенка в одиночестве на длительное время.

Проверку проводят специалисты органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, следователи дадут оценку факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов опеки и попечительства, а также ряда других структур.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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