В Кузбассе создали нейросеть для выявления повреждений ЛЭП

Кузбасские ученые разработали искусственную нейросеть, способную с точностью до 99 процентов выявлять повреждения на линиях электропередачи. Программа ищет дефекты дистанционно - на основе анализа снимков беспилотных летательных аппаратов.

По словам ученых, аналогов данной разработки в России пока не существует. Эту работу выполняют электромонтеры.

Искусственный интеллект может оперативно находить не только повреждения в опорах ЛЭП, но и в креплениях проводов и кабелях на опорах, а также выявлять места обрывов линий электропередач.

- Результаты тестовых испытаний показали, что, к примеру, для обследования 1 тысячи километров воздушной линии электропередач электромонтерам требуется 63 дня, а нейросети - всего полтора. При этом стоимость обследования снижается в восемь раз, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузбасского государственного технического университета.

Искусственной нейросетью уже заинтересовалась крупнейшая в России энергетическая компания. Ученые считают, что технология будет востребована в отдаленных и труднодоступных зонах, а также на участках большой протяженностью.