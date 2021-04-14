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14.04.2021 10:12
Рубрика: Общество

В Кузбассе создали нейросеть для выявления повреждений ЛЭП

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кузбасские ученые разработали искусственную нейросеть, способную с точностью до 99 процентов выявлять повреждения на линиях электропередачи. Программа ищет дефекты дистанционно - на основе анализа снимков беспилотных летательных аппаратов.

Фото: pixabay.com
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По словам ученых, аналогов данной разработки в России пока не существует. Эту работу выполняют электромонтеры.

Искусственный интеллект может оперативно находить не только повреждения в опорах ЛЭП, но и в креплениях проводов и кабелях на опорах, а также выявлять места обрывов линий электропередач.

- Результаты тестовых испытаний показали, что, к примеру, для обследования 1 тысячи километров воздушной линии электропередач электромонтерам требуется 63 дня, а нейросети - всего полтора. При этом стоимость обследования снижается в восемь раз, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузбасского государственного технического университета.

Искусственной нейросетью уже заинтересовалась крупнейшая в России энергетическая компания. Ученые считают, что технология будет востребована в отдаленных и труднодоступных зонах, а также на участках большой протяженностью.

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