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14.04.2021 12:33
Рубрика: Власть

В Новосибирской области организуют летний отдых для 105 тысяч детей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В летний период в Новосибирской области будут работать 987 организаций отдыха и оздоровления детей. В них смогут отдохнуть 105 тысяч детей.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В правительстве региона обращают особое внимание на то, что детская оздоровительная кампания-2021 пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности, особое внимание - санитарно-эпидемиологической безопасности. Загородные лагеря в летний период будут заполнены не более чем на 75 процентов.

Фото: Татьяна Кравченко
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Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что подготовка к проведению детской оздоровительной кампании всегда находится на особом контроле.

Комментируя этот вопрос, глава региона отметил, что в прошлом году из-за пандемии практически пришлось отменить отдых детей в лагерях.

- В этом году с учетом достаточно спокойной эпидемиологической обстановки дети снова смогут поехать в загородные лагеря, провести больше времени на природе, пообщаться со сверстниками, найти новых друзей. Сейчас ведется большая работа по подготовке учреждений и организаций по обеспечению санитарной безопасности, необходимых мер, предписанных рекомендациями Роспотребнадзора. Уверен, что к началу сезона наши организации будут на 100 процентов готовы, чтобы достойно принять ребят, - сказал Андрей Травников.

Губернатор поручил профильному министерству подготовить доклад о результатах этой работы к оперативному совещанию, которое пройдет в правительстве области 26 апреля.

В ходе заседания межведомственной комиссии (МВК) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей было отмечено, что на финансирование оздоровительной кампании из областного бюджета в 2021 году направят более 520 миллионов рублей. На эти средства будут приобретены путевки, обеспечен проезд детей к месту отдыха и обратно.

Тем временем

Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов рассказал об особенностях нынешней детской оздоровительной кампании. Согласно установленным санитарным нормам дети и персонал будут заезжать в лагеря одновременно, отменены родительские дни. Мероприятия с участием детей будут проводиться преимущественно на открытом воздухе. Исключены массовые мероприятия в закрытых помещениях, ограничены контакты между отрядами.

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