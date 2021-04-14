В Шерегеше туристка погибла при катании на тюбинге

Следователи выясняют причины гибели туристки из Новосибирска на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Трагедия произошла накануне. Тело 51-летней женщины было обнаружено на горе Зеленой спортивно-туристического комплекса в 11.30 местного времени.

По предварительным данным, утром женщина и ее знакомый отправились кататься. Мужчина взял необходимый инвентарь напрокат. Спускаться со склона его спутница стала по трассе, не оборудованной для катания на сноутюбинге. Потеряв ее из вида, мужчина обратился за помощью к работникам комплекса. И они нашли женщину за пределами трассы, около металлической постройки. Пострадавшая была без сознания.

Прибывшие спасатели спустили ее к подножию горы, где передали бригаде скорой помощи. Но спасти туристку медикам не удалось. Она скончалась в больнице от полученных травм.

- Обстоятельства произошедшего и причина смерти пострадавшей сейчас устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.