Жительницу Тувы обвинили в случайном удушении новорожденной дочери

Предъявлено обвинение 26-летней жительнице Кызыла - ей инкриминируют причинение смерти по неосторожности.

Жертвой стала новорожденная дочь женщины, сообщает управление Следственного комитета РФ по Республике Тыва. Трагедия в столице региона произошла незадолго до Нового года.

По версии следователей, около полуночи 26 декабря 2020 года тувинка легла спать на диван вместе с младенцем. Во сне, проявляя, как сформулировали в СК, "преступную небрежность", мать придавила грудь полуторамесячного ребенка. Девочка умерла в результате механической асфиксии.

Уголовное дело передано в суд.