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14.04.2021 08:32
Рубрика: Происшествия

Жительницу Тувы обвинили в случайном удушении новорожденной дочери

Текст: Дмитрий Машуков

Предъявлено обвинение 26-летней жительнице Кызыла - ей инкриминируют причинение смерти по неосторожности.

В Рязани осудили мать, заморившую младенца голодом

Жертвой стала новорожденная дочь женщины, сообщает управление Следственного комитета РФ по Республике Тыва. Трагедия в столице региона произошла незадолго до Нового года.

По версии следователей, около полуночи 26 декабря 2020 года тувинка легла спать на диван вместе с младенцем. Во сне, проявляя, как сформулировали в СК, "преступную небрежность", мать придавила грудь полуторамесячного ребенка. Девочка умерла в результате механической асфиксии.

Уголовное дело передано в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Кызыл

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