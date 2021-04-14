Следователи ходатайствовали об аресте руководства "Невской мануфактуры"

Следователи обратились в Невский районный суд Петербурга с ходатайством о заключении под стражу двух руководителей сгоревшей Невской мануфактуры.

Как сообщает ТАСС, суд изберет меру пресечения для генерального директора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

Они подозреваются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

Руководителей акционерного общества задержали на следующий день после пожара, который 12 апреля уничтожил историческое здание мануфактуры на Октябрьской набережной.

Следствие полагает, что к этому привели нарушения пожарной безопасности, выявленные сотрудниками МЧС. Руководители знали о них, но не устранили.

При тушении пожара погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий. Еще троих огнеборцев госпитализировали с ожогами.