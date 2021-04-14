На юге России заработали 60 военных бригад для вакцинации от COVID-19

На Северном Кавказе и юге России к работе приступили мобильные прививочные бригады врачей для вакцинации от COVID-19 военнослужащих. Всего на территории военного округа действует 40 прививочных постов и сформировано 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные.

"Данное количество обеспечивает ежедневную вакцинацию свыше двух тысяч человек как на базе военных медицинских учреждений, так и в полевых условиях", - подчеркнул командующий Южным военным округом, генерал армии Александр Дворников.

Вакцинация солдат и офицеров проводится в пунктах постоянной дислокации воинских частей, а также на кораблях, в военных училищах и на общевойсковых полигонах.

Кроме того, военные медики приступили к вакцинации новобранцев весеннего призыва. Для этих целей зарезервировано более 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Призывникам, прибывающим в соединения и воинские части ЮВО, предлагают пройти вакцинацию в период планового карантина. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.

По последним данным, более 80 тысяч военнослужащих добровольно получили два компонента вакцины "Спутник V".