Житель Кубани проломил голову полуторагодовалому сыну сожительницы

В Мостовском районе Краснодарского края 26-летнего местного жителя будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью полуторагодовалому сыну сожительницы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 октября прошлого года мужчина весь день распивал алкогольные напитки. Вечером его сожительница, с которой они находились в доме в станице Губской, уложив сына спать, попросила обвиняемого присмотреть за ребенком, пока она съездит по делам.

По данным следствия, мужчина разбудил малыша, достал его из кроватки и из-за непослушания ударил ребенка руками по голове и телу. Когда у ребенка появилась кровь, молодой человек умыл его, уложил в кроватку и отправился спать.

Придя домой, мать малыша вызвала скорую помощь. Доктора отвезли мальчика в больницу. В результате у мальчика обнаружили тяжелую травму грудной клетки, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Пострадавшего уже выписали из больницы, угрозы жизни нет. Сейчас он находится с матерью.

Обвиняемого арестовали. Уголовное дело направили в суд.