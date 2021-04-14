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14.04.2021 12:39

Разработанная ТРМЗ муфта насосного оборудования не уступает зарубежным аналогам

Специалисты Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть - Сибирь" в рамках реализации программы импортозамещения разработали опытный образец элемента насосного оборудования - соединительной пластинчатой муфты. Разработка проходит полевые испытания.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

Основной соединительной муфты являются упругие элементы, компенсирующие осевые, угловые и радиальные смещения соединяемых валов магистрального насоса и электродвигателя, возникающие в процессе эксплуатации. В качестве упругих элементов применены звенья, последовательно соединённые между собой в пакет, образуя замкнутое соединение.

Преимуществом муфты, разработанной специалистами ТРМЗ, является внедрение в конструкцию принципиально новых пакетов упругих элементов, расчётные компенсационные характеристики которых в среднем на 30% выше серийно выпускаемых аналогов. В конструкции изделия применены материалы, обеспечивающие искробезопасность при эксплуатации насосного агрегата. Упрощённая конструкция муфты позволяет производить ремонт с частичной разборкой изделия непосредственно на месте эксплуатации. Благодаря снижению количества комплектующих и усовершенствованию технологии производства деталей, трудоемкость изготовления муфты снижена на 50% и, как следствие, более чем на 40% уменьшена себестоимость изделия.

Специалисты ТРМЗ провели прочностные расчеты математической модели новой муфты, которые показали, что конструкция изделия по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

В настоящее время опытный образец муфты смонтирован на магистральном насосном агрегате ЛПДС "Языково" АО "Транснефть - Урал". В ходе опробования в рабочем режиме отклонений в работе насоса не выявлено. Кроме того, опытный образец успешно справился с подавлением вибрационных нагрузок, возникающих в процессе работы насосного агрегата, что значительно повышает эксплуатационные характеристики изделия в сравнении с серийно выпускаемыми муфтами.

Применение муфт данного типа позволит повысить стабильность работы узлов и ресурс торцевых уплотнений магистрального насоса, что обеспечит увеличение надежности и энергоэффективности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Сибирь".

Для подтверждения прочностных характеристик опытный образец муфты проходит эксплуатационные испытания длительностью наработки 2 тыс. часов, их окончание запланировано на август. После успешного окончания испытаний муфта новой конструкции будет внедрена в серийное производство, а полученный опыт расчетов и проектирования будет применен для освоения выпуска муфт всего типоразмерного ряда насосных агрегатов, что позволит в перспективе заменить импортную продукцию на объектах системы "Транснефть".

Справка

Соединительная муфта является неотъемлемой частью насосного агрегата. Данный узел соединяет валы насоса и электродвигателя, предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к насосу. Тюменский РМЗ выпускает упругие пластинчатые муфты с 2000 года, ежегодно расширяя номенклатурный ряд. В настоящее время завод производит более 300 единиц различных типоразмеров муфт в год. Основным поставщиком соединительных муфт на объекты ПАО "Транснефть" является Тюменский ремонтно-механический завод, входящий в состав АО "Транснефть - Сибирь".

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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