Видео: В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Челябинске выясняют обстоятельства столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем, в результате которого тяжелые травмы получили два человека. По предварительным данным, правила нарушил водитель легковушки, не пропустивший маршрутку при выезде на дорогу, сообщили в среду в ГИБДД Челябинска.

Авария произошла вчера около двух часов дня на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе Челябинска, - пояснили в пресс-службе госавтоинспекции. - 28-летний водитель автомобиля Honda Civic при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с микроавтобусом Fiat, следовавшим по маршруту №72. После чего автобус изменил направление движения и совершил наезд на дерево.

Тяжелые травмы получили виновник аварии и 16-летняя пассажирка автобуса. Они госпитализированы с места происшествия. По факту ДТП проводится административное расследование, отметили в ГИБДД.