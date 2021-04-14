Российские фигуристы, завоевавшие три золотые медали из четырех возможных на чемпионате мира в Стокгольме, могут завершить сезон еще одной красивой командной победой - на турнире World Team Trophy, который в четверг стартует в Осаке.

В 2019 году наша сборная выиграла бронзу, до этого положила в копилку два серебра, уступая то американцам, то японцам. Но сейчас россияне приехали в Японию в статусе фаворитов. На лед выйдут чемпионка и вице-чемпионка мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, которую выбрали капитаном, победители в парном катании и танцах на льду Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Виктория Синицина - Никита Кацалапов, а также Михаил Коляда и Евгений Семененко, которые не попали в призы, но добыли максимальные квоты для одиночников на будущее.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, а теперь тренер Максим Траньков в разговоре с корреспондентом "РГ" подтвердил, что шансы на победу у нас очень хорошие.

Максим Траньков: Пожалуй, впервые за всю историю проведения турнира у нас сбалансированная команда, которая наконец может побороться за золото. Раньше нам то не везло, то не удавалось приехать в оптимальном составе. Сейчас действительно по спортивному принципу все лучшие фигуристы по итогам чемпионата мира в Стокгольме находятся в сборной. Никто не отказался от участия. Команда сильная: первые два номера у девчонок, чемпионы в парах и танцах. Думаю, наши мальчишки, отлично выступившие в Стокгольме, тоже внесут свою лепту, принесут очки, пусть и не максимальные, учитывая, кто будет их конкурентами.

Можно ли считать World Team Trophy репетицией олимпийского командного турнира?

Максим Траньков: Я считаю, что нет смысла рассматривать его в таком ключе. WTT командный турнир, но он очень отличается от олимпийского. На Играх совсем другой формат проведения соревнований.

Вместе с Татьяной Волосожар вы выиграли в Сочи-2014 и личный, и командный турнир. Атмосфера, настрой отличаются?

Максим Траньков: Ощущения, когда настраиваешься на выступление, совершенно разные. На командном турнире понимаешь, что за тобой еще много спортивных судеб, чужих надежд и стремлений. Это и ответственность, и волнение. Хотя у всех это индивидуально.

В Осаке будет последний старт сезона. К тому же в предстоящих соревнованиях есть что-то и от шоу. Захотят ли участники исполнять все свои самые сложные элементы? Или поберегут себя?

Максим Траньков: Думаю, все будут катать по максимуму. Фигуристы весь сезон готовили программы, а он и так получился неполноценным, непривычным. Если говорить о наших спортсменах, то они тем более попытаются использовать шанс и взять титул.

В Осаке фигуристы будут сражаться не только за медали. Призовой фонд World Team Trophy составит миллион долларов. Победившая команда получит 200 тысяч

Но, должен сказать, турнир коварный. Возвращаясь к моей карьере, помню, как в 2013 году мы боролись за бронзовую медаль. Нужно было просто откатать в свою силу. Но Константин Меньшов получил травму и не смог завершить произвольную программу. Мы так и остались четвертыми. Так что желаю всем участникам обойтись без травм, кататься если не на максимуме, то близко к нему.

Вам на кого интересно посмотреть еще раз перед подведением итогов года?

Максим Траньков: Невероятный прокат Нэйтана Чена с пятью четверными прыжками, который он выдал на чемпионате мира, не забудешь. Если ему удастся повторить что-то подобное в Осаке, то это очень большой плюс ему и от судей, и от болельщиков. Показать стабильность важно перед Олимпийскими играми. Но Юдзуру Ханю, который проиграл Чену в Стокгольме, в родных стенах всегда выступает хорошо. Тут интрига еще не кончилась. Лед скользкий. На мой взгляд, это одно из самых интересных противостояний турнира.

Где будем смотреть

15 апреля, четверг, Первый канал

12.15 Танцы на льду. Ритм-танец.Женщины, мужчины. Короткие программы.

16 апреля, пятница, Первый канал

12.15 Пары. Короткая программа. Танцы на льду. ПРоизвольный танец. Мужчины. Произвольна программа.

17 апреля, суббота, Первый канал

10.15 Пары, женщины. Произвольные программы.