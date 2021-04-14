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14.04.2021 17:23
Рубрика: Происшествия

Украинский пранкер заочно приговорен в России к шести годам колонии

Текст: Наталья Козлова

Гражданин Украины Никита Кувиков приговорен в России к шести годам колонии. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Но в колонию Кувиков поедет, когда его поймают, сейчас он находится в розыске, прячется на территории другого государства.

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Этот человек, больше известный в интернете как пранкер Евгений Вольнов, 1 ноября 2018 года, узнав о совершении накануне террористического акта в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

Кроме срока, Кувикова по приговору суда лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей на 2 года.

Происшествия Правосудие Суд

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