Украинский пранкер заочно приговорен в России к шести годам колонии

Гражданин Украины Никита Кувиков приговорен в России к шести годам колонии. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Но в колонию Кувиков поедет, когда его поймают, сейчас он находится в розыске, прячется на территории другого государства.

Этот человек, больше известный в интернете как пранкер Евгений Вольнов, 1 ноября 2018 года, узнав о совершении накануне террористического акта в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

Кроме срока, Кувикова по приговору суда лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей на 2 года.