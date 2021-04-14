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Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус

Новости
    14.04.2021, 08:40
Текст:   Олег Усков

Актер кино и театра Борис Мирус скончался на 93-м году жизни 13 апреля во Львове. О смерти народного артиста Украинской ССР сообщается в Facebook Национального театра имени Марии Заньковецкой.

"Борис Михайлович Мирус... Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни. Мы учились у вас актерскому мастерству и житейской мудрости, спрашивали совета и слушали критику. Спасибо за науку, добрые слова, величие и мастерство актерского таланта. Покойся с Богом, Мастер сцены!" - сказано в некрологе.

О причинах смерти актера не сообщается.

Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в селе Синяково Тернопольской области. В 1948-м окончил театральную студию при Львовском украинском драматическом театре и влился в его труппу. Учился также в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не окончил: артист был репрессирован и арестован 2 июля 1949 года. Осужден по статье 54-1а, 11 УК УССР на десять лет. Сидел в Воркутинском лагере, где работал в театре. Освободился в сентябре 1956-го. С 1957-го - один из ведущих актеров Львовского Национального драматического театра имени Заньковецкой.

На экранах - с 60-х: "Иванна", "Десятый шаг", "Будни уголовного розыска" (Хлопов), "Семья Кацюбинских" (атаман Волох), "Маринка, Янка и тайна королевского замка", "Провал операции "Большая медведица", "Война на западном направлении".

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