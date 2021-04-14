Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов

Российский писатель, сценарист, эссеист и путешественник, исследователь махновского и анархистского движения Василий Голованов скончался в возрасте 60 лет 13 апреля.

Об этом в Facebook сообщил основатель книжного магазина "Фалансер" Борис Куприянов.

Причиной смерти автора названа тяжелая болезнь.

Василий Голованов родился в декабре 1960 года в Москве. Отец - журналист, писатель, известный популяризатор науки Ярослав Голованов. Окончил факультет журналистики МГУ. Публиковался в журналах "Дружба народов", "Знамя", "Октябрь", "Новый мир".

В 1997-м дебютировал книгой "Тачанка с Юга" - по истории махновского движения. В 2008-м в серии ЖЗЛ вышла его биография Нестора Махно. Сотрудничал с культовой "О.С.П.-студией". Лауреат ряда премий.