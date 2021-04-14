В Госдуме раскрыли детали закона об обязательной маркировке животных

"Пока у нас не будет всеобщей регистрации, мы не сможем ни привлечь к ответственности человека, который избавляется от питомца, выбросив его на улицу, или чья собака загрызла ребенка на детской площадке", - сказал Владимир Бурматов.
По предложению депутата регистрация животных должны быть бесплатной, а ее способ - чипирование, клеймение или татуировка - хозяин сможет выбрать сам.
Маркировка поможет выявлять владельцев выброшенных на улицу животных, уверен Бурматов. Для нерадивых хозяев скоро будет введен штраф в несколько десятков тысяч рублей - соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях готовит Минюст. Кроме того, если такое животное потеряется, его будет проще найти, опознать и вернуть в семью.
Также Владимир Бурматов высказался за доступность льготной или бесплатной стерилизации животных и запрете их самовыгула, особенно в селах и малых городах.