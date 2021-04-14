В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

Центр по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости разработал первую в мире субъединичную вакцину против чумы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Говоря о работе российских генетиков, Голикова рассказала, в частности, об исследованиях Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, который создал прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна.

"Подобный терапевтический подход создается в России впервые", - отметила вице-премьер (цитата по ТАСС).

Она также рассказала о создании в России пшеницы с укороченным сроком колошения и картофеля, который не накапливает сахар на холоде.

По словам Голиковой, в 2020 году центры геномных исследований выполнили все целевые показатели.

В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов в качестве вектора.

Большинство вакцин, применяемых в календаре детских прививок, являются субъединичными и защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.