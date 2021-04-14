В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

Говоря о работе российских генетиков, Голикова рассказала, в частности, об исследованиях Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, который создал прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна.
"Подобный терапевтический подход создается в России впервые", - отметила вице-премьер (цитата по ТАСС).
Она также рассказала о создании в России пшеницы с укороченным сроком колошения и картофеля, который не накапливает сахар на холоде.
По словам Голиковой, в 2020 году центры геномных исследований выполнили все целевые показатели.
В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов в качестве вектора.
Большинство вакцин, применяемых в календаре детских прививок, являются субъединичными и защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.