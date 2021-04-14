Новости

Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая 21:52
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков 21:42
Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США 21:35
Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере 21:21
В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих 21:17
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах 21:14
Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 21:02
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 20:59
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 20:49
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 20:26
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 20:21
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 20:03
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 19:37
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 19:36
В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире 19:27
Яйца остаются лидерами роста цен на продукты 19:18
Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе 19:17
Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей 19:11
В МЧС прокомментировали награждение сотрудников, погибших при тушении пожаров 19:06
МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах 19:05
Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике 18:50
Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице 18:49
В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса" 18:44
Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз 18:38
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 21:17
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от Covid-19 в армии и на флоте снова выросло. По данным Минобороны РФ, в Вооруженных силах таких уже более 570 тысяч человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V". Почти 403 тысячи - также вторым.

Фото: Олег Золото / "Комсомольская правда"
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"

А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 634 человек. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 39 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 113 тысяч 419 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 394 военнослужащих с положительным тестом на Covid-19 находятся на контроле у врачей. 258 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 133 человека изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодня выявлены 26 человека с опасной инфекцией. Состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений. Коронавирус также обнаружен у 99 сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил.

В ведомстве сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 19 тысячам 894 заболевшим. Более 6,6 тысячи из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил