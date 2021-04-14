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14.04.2021 19:53
Рубрика: Экономика

Владимир Рашевский: Мы можем вывести развитие страны на показатели выше, чем до пандемии

Текст: Екатерина Некрасова
Владимир Рашевский, генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим", член Совета директоров АО "СУЭК" заявил на Красноярском экономическом форуме: пандемия показала, что наш главный и невосполнимый ресурс - это время, и нужно продолжать инвестировать, потому что после падения всегда наступает рост.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Он выразил убеждение, что совместные действия бизнеса и государства позволят в ближайшие годы вывести инвестиционное и созидательное развитие страны на показатели, превосходящие предшествовавшие пандемии.

Глава "ЕвроХима" считает, что в текущих условиях важно сосредоточиться на инвестиционных проектах опережающего развития.

"Это то, к чему нас призывают президент, правительство, в том числе в рамках КЭФ, - подчеркнул он. - Это такие инструменты, как КППК (корпоративная программа повышения конкурентоспособности - прим. ред.), соглашение о защите и поощрении капиталовложений, инвестиционные налоговые вычеты. Эти механизмы сегодня действительно работают, и бизнес учитывает их при разработке своих инвестиционных идей, которые затем воплощаются в проекты".

Владимир Рашевский в беседе с корреспондентом привел в пример компанию "ЕвроХим", которая в период пандемии не приостановила ни один инвестиционный проект.

"Напротив, прошедший год показал, что важно работать на опережение, вкладывать в производство новых продуктов, повышать операционную эффективность, развивать конкурентные преимущества, отношения с потребителями и осваивать новые перспективные рынки сбыта", - сказал он.

Особое значение, по его словам, для "ЕвроХима" и "СУЭК" приобрели рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В период пандемии экономика Китая стала единственной в мире, показавшей положительную динамику, и Россия с учетом географического положения, в особенности Сибирь, Дальний Восток, не может этого не учитывать", - заявил Владимир Рашевский.

Экономика Бизнес

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