Высокий суд Англии отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении делопроизводства

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении в Великобритании производства по делу компании. Новость прозвучала на заседании коллегии ведомства.

"Только что, буквально полчаса назад, мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году", - сообщил Константин Чуйченко.

По его словам, Высокий суд поддержал позицию РФ, что приведение в исполнение решения арбитража невозможно до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе.

"Суд Англии также признал, что российская жалоба имеет высокие шансы на успех", - подчеркнул министр юстиции России.

Константин Чуйченко рассказал, что в прошлом году развернута полномасштабная работа по обжалованию решения Апелляционного суда Гааги по иску бывших акционеров ОАО "НК "ЮКОС".

"От итогов этого дела зависит в целом будущее инвестиционного арбитража в мире", заявил Константин Чуйченко.

"Подготовлена и подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда г. Гааги по делу ЮКОСа, а уже в этом году, на состоявшихся 5 февраля публичных слушаниях в Верховном Суде, она получила достойное представление, - рассказал глава ведомства. - По делу ЮКОСа также выиграна экзекватура в США. В этой ключевой юрисдикции бывшим акционерам ЮКОСа в ноябре прошлого года американским судом по нашему заявлению отказано в возобновлении производства по исполнению решения международного арбитража. Таким образом, удалось пресечь очередную попытку захвата российской собственности".