Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С

Проект советского сверхзвукового стелс-бомбардировщика Т-60С привлек внимание зарубежных военных экспертов своими возможностями. При скорости в 2 Маха самолет должен был доставить к цели около 20 тонн высокоточного оружия. Однако перспективный бомбардировщик так и остался в чертежах.

Многие детали о самолете Т-60С, который начал разрабатываться в начале 80-х годов, остаются неизвестными.

"Проект Т-60С с самого начала был окутан тайной, и многие детали, связанные с его разработкой, остаются засекреченными и по сей день. До сих пор широко распространено мнение, что Т-60С представляет собой самолет с изменяемой геометрией крыла и управляемым вектором тяги", - пишет аналитик The National Interest Марк Эпископос.

Вооружение должно было включать до шести крылатых ракет Х-101, а также Х-55/65, свободнопадающие бомбы и другое высокоточное оружие. Максимальная дальность полета - до шести тысяч километров, высота - 15 тысяч метров, потолок - 20 тысяч метров.

Скорость 2М на большой высоте, использование радиопоглощающих материалов и малозаметной конструкции, внутреннее размещение крылатых ракет большой дальности обещали сделать Т-60С идеальным ударным самолетом средней дальности.

"Прототип Т-60С должен был пройти летные испытания в 1996 году, а бомбардировщик должен был поступить на вооружение в 2003 году. Распад Советского Союза положил конец этим планам, и в начале 1990-х проект был полностью отменен", - пишет аналитик.

Однако без нового истребителя-бомбардировщика ВКС России не остались, в 1994 году начались успешные испытания нового ударного самолета Су-34, и в 2014 году он был принят на вооружение. Новый фронтовой бомбардировщик прекрасно продемонстрировал свои боевые возможности в Сирии.